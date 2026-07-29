Lüleburgaz kimya fabrikasında yangın | Video
29 Temmuz 2026 15:53
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi sınırlarında, Evrensekiz Kavşağı'nın hemen yanında bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Muhtemel yaralanma ve dumandan etkilenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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