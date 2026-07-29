3 kişi tarafından beyzbol sopalarıyla darbedildi! O anlar kamerada | Video
29 Temmuz 2026 15:10
Samsun'da 3 çocuk babası bir kişi, evinin önünde 3 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Eşiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını iddia eden 39 yaşındaki adam, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ailesiyle birlikte şehri terk ettiğini söyledi.
"3 KİŞİ TARAFINDAN PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜM, SOPALARLA DÖVÜLDÜM"
Çevredeki güvenlik kameralarına darp edildiği anların yansıdığını ve can güvenliğinden endişe ettiğini ifade eden S.Ç., "Bir şahıs eşimi sürekli rahatsız ediyordu. Eşimin bu kişiyi kovmasının ardından bu kişi, yakınlarına eşimi Yabancılar Çarşısı'nda darbettirdi. Olayın ardından eşim ve ben bu kişilerden şikayetçi olduk. Şikayetin ardından sürekli ölüm tehditleri almaya başladık. Ölüm tehditlerini de şikayet ettik. Adli makamlardan bir karar çıkmadı. Geçen cuma günü evden çıkıp arabama giderken evimin önünde bekleyen araçtaki 3 kişi tarafından pusuya düşürüldüm. Bu kişiler evimin önünde beni darbettiler. Darba uğrayınca bir kez daha bu kişilerden şikayetçi oldum. Bu olaylara karışanlar hâlâ dışarıda dolaşıyor. Şu anda can güvenliğimiz yok. Olayın ardından evime giremiyorum. Annemi, babamı ve ağabeyimi arayıp bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Şikayetimizi geri almazsak yaşayamayacağımızı söylüyorlarmış. Son çare olarak Samsun'u ve evimi terk ettim" dedi.
"BAŞIMA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ OLAYDAN ŞİKAYETÇİ OLDUĞUM KİŞİLER SORUMLUDUR"
Tehditlerin devam ettiğini ve can korkusuyla şehri terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren S.Ç., "Ailem de tehdit ediliyor. Eşimi de zaten dövdüler. Darp raporlarımızı, görüntü kayıtlarını mahkemeye sunduk. CİMER'e gerekli başvuruları yaptık. Bize bunları yaşatanlar sürekli olarak, 'Bize kimse bir şey yapamaz' diyerek tehditlerine devam ediyorlar. Karşı taraf ifadelerinde bıçak çekip küfür ettiğimi de söylüyor ama görüntülerde olay belli oluyor. Ben evimin önünde pusu kurularak darbedildim ve şu anda evime giremiyorum. Can güvenliğim yok. Başıma gelebilecek her türlü olaydan şikayetçi olduğum kişiler sorumludur" diye konuştu.
Yaşadıkları olay ve tehditler yüzünden evine ve işine gidemediğini belirten S.Ç., yetkili mercilerden yardım beklediğini ifade etti.
EVİN ÖNÜNDEKİ PUSU GÜVENLİK KAMERASINDA
S.Ç.'nin evinin önünde uğradığı darp anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir araçla olay yerine gelen 3 kişinin bir süre bekledikten sonra S.Ç.'ye saldırdığı, sopalarla darbettikleri, S.Ç.'nin yerden kalkarak karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtıkları görüldü. Kamera kayıtlarında ayrıca saldırının ardından S.Ç.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı, kısa süre sonra olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin geldiği anlar da yer aldı.
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