3 kişi tarafından beyzbol sopalarıyla darbedildi! O anlar kamerada | Video

29 Temmuz 2026 15:10

Samsun'da 3 çocuk babası bir kişi, evinin önünde 3 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Eşiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını iddia eden 39 yaşındaki adam, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ailesiyle birlikte şehri terk ettiğini söyledi.