Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliden 7'si tutuklandı | Video
29 Temmuz 2026 14:32
Kilis'te narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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