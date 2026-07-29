Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliden 7'si tutuklandı | Video

29 Temmuz 2026 14:32

Kilis'te narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.