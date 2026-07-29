Freni boşalan tır apartmana çarptı! O anlar kamerada | Video 29 Temmuz 2026 16:23 Kırıkkale’de freni boşalan tırın önce bahçe duvarını yıktığı, ardından inşaat halindeki apartmana çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çalılöz Mahallesi 523. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 06 BL 7924 plakalı, Baldoğan Şirketler Grubu'na ait tırın seyir halindeyken freni boşaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın yokuş aşağı hızla ilerlediği görüldü. Kontrolden çıkan tır, önce yol kenarındaki bahçe duvarını yıktı, ardından inşaat halindeki apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda ve çarptığı yapılarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.