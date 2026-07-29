Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video
29 Temmuz 2026 16:22
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde, saat 14.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere havadan da müdahaleye başlandı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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