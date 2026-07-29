Armutlu’da orman yangını! Havadan ve karadan yoğun müdahale... | Video
29 Temmuz 2026 16:55
Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fıstık ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına 6 arazözle karadan, 2 helikopterle havadan müdahale ediliyor. Yangın, plajdakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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