Video Yaşam Fatih'te turisti rahatsız eden şahıs gözaltına alındı! | Video
Fatih'te turisti rahatsız eden şahıs gözaltına alındı! | Video

Fatih'te turisti rahatsız eden şahıs gözaltına alındı! | Video

29 Temmuz 2026 16:25

Fatih'te sahilde yürüyüş yapan turiste sarkıntılık yaptığı tespit edilen şüpheli, Esenler'de gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı. Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran saihilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi. E.K. (31) Esenler'de gözaltına alındı.

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