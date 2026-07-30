Kahta'da işçilerin kaldığı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video
30 Temmuz 2026 15:58
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
BALKONDA MAHSUR KALAN İŞÇİLER KURTARILDI
Yangın sırasında balkonda mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği çalışma sonucu güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerinde hazır bekleyen ambulansta ayakta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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