Trabzon'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video
30 Temmuz 2026 10:54
Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçe merkezinde bulunan 5 katlı bir binanı çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun bir alev ve duman oluşurken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, çatıda bulunan izolasyon malzemeleri nedeniyle yangını söndürmekte güçlük yaşandığı öğrenildi. Yangın nedeniyle ilçe merkezinde büyük bir korku ve panik yaşanırken, yangının çevre binalara sıçramaması için de çalışma başlatıldı.
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