Ölümden kıl payı kurtuldu! Sirkeci'de tramvay kadına böyle çarptı | Video 30 Temmuz 2026 09:53 İstanbul Fatih'te tramvay, cadde üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken bölge esnafı, tramvayların hız sınırına uymadığını öne sürerek benzer kazaların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Fatih Sirkeci'de bulunan Ebussuud Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen kadına tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kafasından yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenilirken, tramvayın kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Cadde üzerindeki esnaflarda son zamanlarda bu tarz kazaların sayısının arttığını söyledi. İBB'nin tramvay sürücülerine yönelik 'yavaş gidin' uyarısına vatmanlar tarafından dikkat alınmadığı iddia edildi.Ebussuud Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede çalışan Gökhan Fermanzade, yetkililerden konunun çözümü destek isteyerek, "Vatmanlar hızlı kullanıyor. Belli bir hız sınırının olması gerekiyor. Şikayetlerimiz olmasına rağmen maalesef vatmanlar hızlı geçiyor. Kalabalık, turistik bir bölge. Çocuklar aşağı iniyor, pusetliler var. Bu konuda sürücülerin daha anlayışlı olmaları gerekiyor. Tramvay hızlı gelince insanlar panik oluyor. Hız sınırına dikkat edilirse mutlaka daha iyi olacaktır" dedi.Vatmanlardan yavaş gitmeleri konusunda ricada bulunan işletme personeli İsmail İzlek, "Gülhane ile Sirkeci tramvay yolu arasındaki alan dar. Gördüğümüz kadarıyla tramvaylar her zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim onlardan ricamız, vatman arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleridir. Esnaf olarak kendi misafirlerimizi karşılayıp, ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için vatmanlardan dikkatli gitmeleri konularında hassas davranmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.