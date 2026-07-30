Kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada | Video

30 Temmuz 2026 10:29

İstanbul Fatih'te yüzünü kapatarak kamufle olan saldırgan, iş yerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.