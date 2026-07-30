Kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada | Video
30 Temmuz 2026 10:29
İstanbul Fatih'te yüzünü kapatarak kamufle olan saldırgan, iş yerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
KAMERALARDAN SALDIRGANIN İZİNİ SÜREN POLİS, GÖRÜNTÜLERDEN FAİLİN KİMLİK BİLGİLERİNİ TESPİT ETTİ
Kimlik bilgileri belirlenen F.Y.(23) isimli şüpheli, aynı gün evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıya yönelik yapılan sorgulamada, saldırıda kullandığı silahı Kennedy Caddesi üzerinde bulunan otluk alana attığını itiraf ettiği öğrenildi. Yeşillik alanda yapılan araştırmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polise ifade veren şüphelinin, suçunu itiraf ettiği, olayın alacak verecek mevzusundan kaynaklandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 SKM, mala zarar verme" suçlarından bugüne adli makamlara sevk edilecek.
Öte yandan olay yerine yaya olarak gelen kamufle olmuş, yüzü kapalı bir kişinin, iş yerine doğru ateş ettiği ve sonrasında hızla kaçtığı anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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