Fethiye’de orman yangını! | Video
30 Temmuz 2026 08:43
Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
Saat 02.00 sıralarında Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormandan alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor.
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