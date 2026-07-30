Mersin'de dehşet! Kasklı şüpheli, yaşlı adamı feci şekilde darp edip kaçtı: Saldırı anı kamerada 30 Temmuz 2026 09:59 Mersin'de 80 yaşındaki bir adamın boynu kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından kırılmak istendi, ardından feci şekilde darp edildi. Dehşet verici o anların kameraya yansıdığı olayda ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken, şüpheli polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla tespit edilip yakalanıp tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesine bağı Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'taki bir evin önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, evin bahçesinde oturduğu sırada kaskla gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Şüpheli, önce yaşlı adamın boynunu kırmak için çalıştı. Bu sırada yere düşen adamın kafasında defalarca tekmeleyip kaçtı. Aradan saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı ise evin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



POLİSİN 380 SAATLİK KAMERA İZLEME ÇALIŞMASIYLA KASKLI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerasından titiz bir çalışma gerçekleştiren polis, kasktan yola çıkarak adım adım çevredeki ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarını takip etti. Yapılan 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntü izleme ve saha çalışması gibi titiz takiple motosikletle geldiği değerlendirilip belirlenen şüphelinin yakın bir bölgede yaşayan A.Y. (47) olduğunu tespit etti. Şüpheli 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir nedenden dolayı yaşlı adamı feci şekilde darp ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.



"ARKADAN GELİP BOYNUNU SAĞA SOLA KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Babasının 80 yaşında olduğunu belirten çocuklarından Ayfer Uyanık," 2-3 yıldır yürümekte çok zorlanıyor. Kendi ihtiyaçlarını ancak giderebiliyor. Yani çok yavaş yavaş hareket eden bir insan, destekle yürüyor. Geçtiğimiz hafta, 24 Temmuz Cuma günü ikindi üzeri darp ediliyor. O anda darp olduğunu bilmiyordum. Akşam yemeğini yedirmek için eve geldiğimde baktım babam evimizin önünde yüzüstü uzanmış şekilde yatıyordu. İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm. Sonra sırtüstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde, mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm. Tabii o an kriz geçirdim. Evde güvenlik kamerası vardı. Babamı o şekilde görünce yani kameranın bile varlığını unuttum. Hemen 112'yi aradım, polisler, ambulans geldi. Polisler kamerayı fark etti. Güvenlik kamerası çalışıyor mu diye sordular. Ben de 'Çalışıyor' dedim. Açtık, geriye doğru kayıtlara baktık. Orada, başında kask olan, elinde eldiven olan birisi babamın arkasında, sandalyede otururken arkadan gelip boynunu sağa sola kırmaya çalışıyor. O arbedeyle sandalyeyle beraber babam yere düşüyor. Düşünce de ayağıyla babamın kafasına eziyor. Etkisiz hale getirdim diyerekten koşarak çalıların arasına doğru kaçıyor o adam" dedi.

"CANAVARCA SALDIRI, ADALETE GÜVENİYORUM EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Mersin Şehir Hastanesi'nde anestezi yoğun bakımında babasının yaşam mücadelesi verdiğine değinen Uyanık", Yüzde 1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. İyi olma şansı var mı dersen bence yok. Şüpheli en ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum, yasalarımıza güveniyorum. En ağır cezayı alsın. Yani yaşlı bir insandan nasıl bir alıp veremediğiniz olabilir. Farz et ki düşmansın, bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz. Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı. Bu canavarca bir ruh hali. Ben başka bir açıklama yapamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.