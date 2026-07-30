Alanya'da yangın bir mahalleyi tehdit ediyor | Video
30 Temmuz 2026 10:34
Antalya’nın Alanya İlçesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Tosmur Mahallesi'nde bulunan Ak Mezarlık çevresine kadar ulaştı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Alanya İlçesi Kara kocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle Tosmur Mahallesi'nde bulunan Ak Mezarlık çevresine kadar ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren ekipler yangının evlere ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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