Video Yaşam Karaman'da motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada | Video
Karaman'da motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada | Video

Karaman'da motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada | Video

30 Temmuz 2026 10:19

Karaman'da çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

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Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki çöpü almak için yavaşlayan K.Ö. yönetimindeki Karaman Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan gelmekte olan İ.Ö. (32) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü İ.Ö., ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen çöp kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsüyle birlikte yol kenarına savrulduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan çöp kamyonunun sürücüsü polise kazayı anlatırken, "Ben sağ şeritten geliyordum. Sağa sinyali verdim çöpleri almak için dönecektim. Motoru gördüm, frene bastım ama çok süratliydi. Motor geldi benim aracın çamurluk kısmındaki hava filtresine çarptı" ifadelerini kullandı.

Kaza yerinde ağır yaralanan motosikletliye ait ayakkabı ve kol saati dikkat çekti. Olay yeri inceleme eki de kaza yerinde çalışma yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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