Küçükçekmece'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video

30 Temmuz 2026 10:24

Küçükçekmece'de, gecekondunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.