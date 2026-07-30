Diyarbakır’da biçerdöver cayır cayır yandı | Video 30 Temmuz 2026 10:56 Diyarbakır’ın Lice ilçesinde biçerdöver henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı biçerdöver demir yığınına döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Lice ilçesinde meydana geldi. Ekili arazileri biçmek için bölgede bulunan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa bir sürede tüm araca yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, biçerdöver demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.