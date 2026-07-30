Ankara’da infial yaratan görüntüler! 2 kız çocuğunu korumak isterken kabusu yaşadı: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi! | Video

30 Temmuz 2026 13:10

Ankara'da 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun taciz edilerek zorla bir araca bindirilmek istendiği video sanal medyada gündem oldu. Olayı fark ederek genç kızlara yardım etmek isteyen 72 yaşındaki bir vatandaşın darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.