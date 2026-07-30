E-5'te tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video
30 Temmuz 2026 11:42
İstanbul Büyükçekmece'de, E-5’te tekme tokat yol kavgası yaşandı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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