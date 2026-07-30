E-5'te tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 30 Temmuz 2026 11:42 İstanbul Büyükçekmece'de, E-5’te tekme tokat yol kavgası yaşandı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Kamiloba mevkiinde yaşandı. İddiaya göre yol meselesi yüzünden çıkan tartışmada taraflar araçtan indi. Araçtan inen şahıslar, tekme tokat kavga etti. Yaşanan kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Olay anları ise cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar tarafından kaydedildi.