Video Yaşam Yavru kedi polis arabasına sıkıştı! Uzun müdahaleler sonucu çekiciyle kurtarıldı | Video
Yavru kedi polis arabasına sıkıştı! Uzun müdahaleler sonucu çekiciyle kurtarıldı | Video

Yavru kedi polis arabasına sıkıştı! Uzun müdahaleler sonucu çekiciyle kurtarıldı | Video

30 Temmuz 2026 11:18

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde trafik polisinin ekip otosuna sıkışan kediyi, devriye atan başka bir polis ekibi fark etti. Ekip otosu çekiciyle havaya kaldırıldı, aracın motor koruması söküldü ve kedi kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozhane kavşağında meydana geldi. Bölgede devriye atan polis memurları H.Ç. ve Ü.K., kavşakta bekleyen trafik polisi aracından kedi sesi geldiğini fark etti. Polisler, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca, çekici personelleri Ömer Korkmaz ve Barış Atasoy'u çağırdı.

MOTOR KORUMASI SÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen çekici yardımıyla ekip otosunu havaya kaldırıldı. Motor koruması söküldükten sonra kediye ulaşıldı. Ancak kedi motor bloğunun üst kısmına yöneldi. 1 saate yakın süren çalışmanın ardından Barış Atasoy kediyi kurtardı ve ekiplere verdi. Kedinin kurtarılma anı ekipler ve çalışmaları izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı. Polis ekipleri kediyi, belediye görevlilerine teslim etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavru kedi polis arabasına sıkıştı! Uzun müdahaleler sonucu çekiciyle kurtarıldı | Video 02:17
Yavru kedi polis arabasına sıkıştı! Uzun müdahaleler sonucu çekiciyle kurtarıldı | Video 30.07.2026 | 11:13
Diyarbakır’da biçerdöver cayır cayır yandı | Video 00:17
Diyarbakır’da biçerdöver cayır cayır yandı | Video 30.07.2026 | 10:52
Trabzon’da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 02:34
Trabzon'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 30.07.2026 | 10:51
Fırtına ortalığı birbirine kattı! Ağaçlar araçların üzerine devrildi, tekne kıyıya vurdu | Video 01:42
Fırtına ortalığı birbirine kattı! Ağaçlar araçların üzerine devrildi, tekne kıyıya vurdu | Video 30.07.2026 | 10:38
Alanya’da yangın bir mahalleyi tehdit ediyor | Video 00:19
Alanya'da yangın bir mahalleyi tehdit ediyor | Video 30.07.2026 | 10:32
Kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada | Video 00:31
Kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada | Video 30.07.2026 | 10:20
Karaman’da motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 03:20
Karaman'da motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 30.07.2026 | 10:05
Küçükçekmece’de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 01:30
Küçükçekmece'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 30.07.2026 | 10:05
Mersin’de dehşet! Kasklı şüpheli, yaşlı adamı feci şekilde darp edip kaçtı: Saldırı anı kamerada 05:25
Mersin'de dehşet! Kasklı şüpheli, yaşlı adamı feci şekilde darp edip kaçtı: Saldırı anı kamerada 30.07.2026 | 09:53
Ölümden kıl payı kurtuldu! Sirkeci’de tramvay kadına böyle çarptı | Video 03:19
Ölümden kıl payı kurtuldu! Sirkeci'de tramvay kadına böyle çarptı | Video 30.07.2026 | 09:41
Rampayı çıkamayan briket yüklü tır böyle devrildi | Video 02:20
Rampayı çıkamayan briket yüklü tır böyle devrildi | Video 30.07.2026 | 09:36
Evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın son sözleri ortaya çıktı: Başaramadık, çok dağıldık… | Video 00:29
Evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı: "Başaramadık, çok dağıldık…" | Video 30.07.2026 | 09:31
Ankara’nın kalbinden kalpleri ısıtan haber geldi | Video 00:56
Ankara'nın kalbinden kalpleri ısıtan haber geldi | Video 30.07.2026 | 09:26
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı | Video 02:49
SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı | Video 30.07.2026 | 09:05
Firari angus mahalleliye korku dolu anlar yaşattı | Video 02:10
Firari angus mahalleliye korku dolu anlar yaşattı | Video 30.07.2026 | 08:54
Motosikletle minibüs çarpıştı! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kask kamerasında... 02:57
Motosikletle minibüs çarpıştı! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kask kamerasında... 30.07.2026 | 08:52
Fethiye’de orman yangını! | Video 00:55
Fethiye’de orman yangını! | Video 30.07.2026 | 08:38
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu: ’ Ya anne ya baba duası aldı...’ | Video 03:12
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu: ' Ya anne ya baba duası aldı...' | Video 30.07.2026 | 08:38
Akıllara durgunluk veren gasp: Jandarma kılığına girip 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar! | Video 01:13
Akıllara durgunluk veren gasp: Jandarma kılığına girip 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar! | Video 30.07.2026 | 08:31
Patlayan elektrik hattı paniğe neden oldu | Video 02:02
Patlayan elektrik hattı paniğe neden oldu | Video 30.07.2026 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA