Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada | Video
30 Temmuz 2026 15:03
Esenyurt'ta yolda düşürülen kredi kartı bir kişi tarafından bulundu. Kartı bulan şüphelinin akaryakıt istasyonları ve marketlerden yaklaşık 10 bin lira tutarında benzin ve market alışverişi yaptığı tespit edildi. Alışveriş yapan şüpheli alışveirş yaptığı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
00:14
Muğla'da alevlerin arasından kurtardığı keçiyi sırtında götürdü | Video 30.07.2026 | 14:51
01:36
01:15
Sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 180 bin TL ceza | Video 30.07.2026 | 14:01
00:19
Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.07.2026 | 13:44
00:45
Demir korkuluklara sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı | Video 30.07.2026 | 13:36
02:40
01:47
02:25
00:25
Iğdır'da siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 30.07.2026 | 11:51
00:31
Otobüsle otomobil kavşakta çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti | Video 30.07.2026 | 11:48
03:03
E-5'te tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 30.07.2026 | 11:36
02:17
00:24
Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video 30.07.2026 | 10:57
00:17
Diyarbakır’da biçerdöver cayır cayır yandı | Video 30.07.2026 | 10:52
02:34
Trabzon'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 30.07.2026 | 10:51
01:42
00:19
Alanya'da yangın bir mahalleyi tehdit ediyor | Video 30.07.2026 | 10:32
00:31
Kamufle olup iş yerine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada | Video 30.07.2026 | 10:20
03:20
Karaman'da motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 30.07.2026 | 10:05