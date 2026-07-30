Bolu Dağı Tüneli girişinde otomobil bariyerden bariyere savruldu: 2 yaralı
30 Temmuz 2026 18:46
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kontrolden çıkarak önce sağ ardından sol bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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