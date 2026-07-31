Video Yaşam Şanlıurfa’da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video
Şanlıurfa’da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video

Şanlıurfa’da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video

31 Temmuz 2026 15:46

Şanlıurfa’da babalarına ait dükkanın satışı nedeniyle kardeşler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'ya ait dükkanın satışı nedeniyle çocukları arasında anlaşmazlık çıktı. Tahir A. ile kardeşi İsmail A. dükkana giderek iş yerinin kendilerinden izinsiz satılamayacağını söyledi. Tartışma, kısa süre sonra 4 kardeş arasında taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali A., Kamil A. ve Tahir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Taşlı-sopalı kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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