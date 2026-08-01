Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 01 Ağustos 2026 08:51 Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.M. yönetimindeki motosiklet ile Ö.E.D. idaresindeki elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattıldı.