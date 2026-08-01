14 yaşındaki Murat İmrağ çocukluk arkadaşının kurbanı oldu! Acılı aileden korkunç iddialar: Evde şarjörü dolu 2 silah… | Video
01 Ağustos 2026 10:10
Sakarya’da 14 yaşındaki Murat İmrağ, 16 yaşındaki çocukluk arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetti. İddiaya göre 16 yaşındaki şüpheli, önce “Murat intihar etti” dedi, ardından olayın kazayla olduğunu söyledi! Aile, olayın kaza değil cinayet olduğunu belirtirken, şüphelinin o sözleri tüyler ürpertti: 7 kez kafasından vuruldu…
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