Video Yaşam Kağıthane’de duvarın otoparktaki araçların üzerine çöktüğü anların görüntüsü ortaya çıktı: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu
Kağıthane’de duvarın otoparktaki araçların üzerine çöktüğü anların görüntüsü ortaya çıktı: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu

Kağıthane’de duvarın otoparktaki araçların üzerine çöktüğü anların görüntüsü ortaya çıktı: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu

02 Ağustos 2026 14:34

Kağıthane’de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Duvarın park halindeki sıfır araçların üzerine doğru çöktüğü anlar kameraya yansıdı.

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Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

12 SIFIR ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

DUVARIN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan duvarın otoparkta bulunan araçların üzerine doğru çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde duvarın park halinde bulunan sıfır otomobilllerin üzerine çktüğü anlar görülüyor. Olay sırasında suvardan kopan parçalar çevreye dağılırken, meydana gelen toz bulutu da görübtülerde yer alıyor.

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