İskenderun'da vinç alev alev yandı | Video 02 Ağustos 2026 11:32 Hatay’da alevlere teslim olan vinçteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın; İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Sanayi içerisinde vinç olarak kullanılan iş makinesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş makinesi zarar gördü.