Aniden sola dönüş yapmak istedi, iki araç çarpıştı: Kazada 8 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada 03 Ağustos 2026 09:12 Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Dilek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 44 AGM 916 plakalı hafif ticari araç ile A.K. yönetimindeki 41 ALB 003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan M.B., Y.P., B.Ü., T.K., M.K. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, araçların çarpışmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.