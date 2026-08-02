Çanakkale’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor... | Video
02 Ağustos 2026 17:24
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muratlar ile Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.45 sıralarında orman yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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