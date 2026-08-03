Video Yaşam İstanbul Boğazı'nda sis trafiği! Boğaz, geçişlere kapatıldı | Video
İstanbul Boğazı'nda sis trafiği! Boğaz, geçişlere kapatıldı | Video

İstanbul Boğazı'nda sis trafiği! Boğaz, geçişlere kapatıldı | Video

03 Ağustos 2026 08:53

İstanbul Boğazı yer yer etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazdaki sis tabakası Beşiktaş ve Ortaköy'den görüntülenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları’nda bazı seferler iptal edildi.

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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren boğaz hattında sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi. Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

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