Video Yaşam Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Erdal Beşikçioğlu tutuklandı | Video
Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Erdal Beşikçioğlu tutuklandı | Video

Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Erdal Beşikçioğlu tutuklandı | Video

03 Ağustos 2026 09:57

Son dakika haberi: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı.

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