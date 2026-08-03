Video Yaşam Kaçırdığı sapağa dönmeye çalıştı, trafiği birbirine kattı! Zincirleme kaza kamerada
Kaçırdığı sapağa dönmeye çalıştı, trafiği birbirine kattı! Zincirleme kaza kamerada

Kaçırdığı sapağa dönmeye çalıştı, trafiği birbirine kattı! Zincirleme kaza kamerada

03 Ağustos 2026 10:09

Erzurum'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

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Kaza 1 Ağustos akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Refik Saydam Caddesi üzerinden Erzurum Şehir Hastanesi yönüne giden sürücü döneceği sapağı kaçırdığını fark edip hafif ticari aracını yolun sağına park etti. Diğer araçların geçişini tamamladığını düşünen sürücü, Telsizler Mahallesi yönüne manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü dönüş yapan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Aynı yöne giden taksi ise önce önündeki otomobile ardından da dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza, bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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