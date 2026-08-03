İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 28 şüpheli gözaltına alındı | Video
03 Ağustos 2026 11:13
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde liderliğini H.E.’nin yaptığı, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçiren, mağdurları haraç vermeye zorlayan ve suçtan elde edilen gelirleri örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına aktaran suç örgütüne yönelik 38 adreste 47 şüpheliye operasyon yapıldı. 11'i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 47 şüpheliye yönelik 38 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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