Video Yaşam Yola beton döktü! Sürücüye işlem yapılırken mikser aracı trafikten men edildi: O anlar kamerada
Yola beton döktü! Sürücüye işlem yapılırken mikser aracı trafikten men edildi: O anlar kamerada

Yola beton döktü! Sürücüye işlem yapılırken mikser aracı trafikten men edildi: O anlar kamerada

03 Ağustos 2026 10:52

Sultangazi'de mikser aracının yolda beton dökmesi polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Sürücü hakkında işlem yapılırken, beton mikseri trafikten men edildi. Mikserin yola beton döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri, caddede durarak yola beton dökmeye başladı. Çevreye dağılan beton nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Görüntüler üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ile zabıta ekipleri çalışma başlattı. Trafik Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı. Beton mikseri ise trafikten men edilirek yediemin otoparkına çekildi. Yola dökülen beton ise ekipler tarafından temizlendi.

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