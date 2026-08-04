Pişkin hırsızlar önce evi kontrol etti, sonra buzdolabını çaldı: O anlar kamerada 04 Ağustos 2026 09:55 Adana'da bir apartmanın zemin katındaki dairenin avlusunda bulunan endüstriyel buzdolabını gözüne kestiren 2 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra buzdolabını 3 tekerlekli mopede yükleyerek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, 3 tekerlekli mopedle sokakta dolaştıkları sırada bir apartmanın zemin katındaki dairenin avlusunda bulunan endüstriyel buzdolabını fark etti. Bunun üzerine duran şüpheliler, önce evi kontrol ederek içeride kimsenin olup olmadığını anlamaya çalıştı. Evde kimsenin bulunmadığını belirleyen şüpheliler, büyük ve ağır olmasına rağmen endüstriyel buzdolabını bulundurduğu yerden çıkararak mopede yükledi. Soğukkanlı tavırlarla hareket eden hırsızlar, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin çevreyi kontrol ettikten sonra buzdolabını mopede yükleyip hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.