Samsun'da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada 03 Ağustos 2026 16:40 Samsun'da ağızlığı bulunmayan tasmalı pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesinde küçük bir kızın poodle cinsi köpeğine saldırdı. Poodle cinsi köpek ağır yaralanırken, küçük kız da yere savruldu. Parmağından ısırıldığı öne sürülen küçük kızın yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli kız çocuğu, poodle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada Z.S. isimli kadının tasmalı olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpek aniden küçük köpeğe saldırdı. Pitbullun poodle cinsi köpeği parçalarcasına ısırdığı, köpeğini kurtarmaya çalışan küçük kızı da yere savurduğu ve parmağından ısırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan panik sırasında çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederken, yaralanan poodle cinsi köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Küçük kız da hastaneye götürülerek tedavi edildi ve kuduz aşısı uygulandı. Olayın ardından aile, polise giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.