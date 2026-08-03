Video Yaşam Samsun'da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada
Samsun'da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada

Samsun'da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada

03 Ağustos 2026 16:40

Samsun'da ağızlığı bulunmayan tasmalı pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesinde küçük bir kızın poodle cinsi köpeğine saldırdı. Poodle cinsi köpek ağır yaralanırken, küçük kız da yere savruldu. Parmağından ısırıldığı öne sürülen küçük kızın yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli kız çocuğu, poodle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada Z.S. isimli kadının tasmalı olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpek aniden küçük köpeğe saldırdı. Pitbullun poodle cinsi köpeği parçalarcasına ısırdığı, köpeğini kurtarmaya çalışan küçük kızı da yere savurduğu ve parmağından ısırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan panik sırasında çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederken, yaralanan poodle cinsi köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Küçük kız da hastaneye götürülerek tedavi edildi ve kuduz aşısı uygulandı. Olayın ardından aile, polise giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada 01:35
Samsun'da pitbull dehşeti! Küçük kızı ve köpeğini ağır yaraladı: O anlar kamerada 03.08.2026 | 16:33
Maskeli hırsızlar mağazanın camını odunla kırdılar! Yalnızca ellerini uzatarak 400 bin liralık telefon çaldılar | Video 03:57
Maskeli hırsızlar mağazanın camını odunla kırdılar! Yalnızca ellerini uzatarak 400 bin liralık telefon çaldılar | Video 03.08.2026 | 16:23
Pendik’te silahlı saldırıya uğradı: İş adamının hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada 01:52
Pendik'te silahlı saldırıya uğradı: İş adamının hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada 03.08.2026 | 16:14
Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı kamerada 00:30
Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı kamerada 03.08.2026 | 15:33
Sürücü kazı çalışmasını görmedi, otomobil ile çukura düştü! Kaza anı kamerada 00:56
Sürücü kazı çalışmasını görmedi, otomobil ile çukura düştü! Kaza anı kamerada 03.08.2026 | 15:23
Beylikdüzü’nde tartıştıkları yayaya küfredip darp ettiler! Sürücünün ehliyetine ve araca el konulurken, 360 bin lira para cezası verildi... 01:12
Beylikdüzü’nde tartıştıkları yayaya küfredip darp ettiler! Sürücünün ehliyetine ve araca el konulurken, 360 bin lira para cezası verildi... 03.08.2026 | 14:51
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hayatın kaybetti | Video 00:19
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hayatın kaybetti | Video 03.08.2026 | 14:22
Başakşehir’de otomobilinden koşarak indi, kayan aracı kaputundan tutarak durdurdu | Video 01:30
Başakşehir'de otomobilinden koşarak indi, kayan aracı kaputundan tutarak durdurdu | Video 03.08.2026 | 13:44
Kavgayı ayırmak isterken kör kurşunun isabet ettiği esnaf hayatını kaybetti: O kavganın görüntüleri ortaya çıktı 03:22
Kavgayı ayırmak isterken kör kurşunun isabet ettiği esnaf hayatını kaybetti: O kavganın görüntüleri ortaya çıktı 03.08.2026 | 13:32
Gözler mecliste! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta: İşte çerçeve yasadaki kırmızı çizgiler! | Video 03:18
Gözler mecliste! Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta: İşte çerçeve yasadaki kırmızı çizgiler! | Video 03.08.2026 | 13:29
Türkiye’ye akın ettiler! İşte en çok tatilci gönderen ülkeler… | Video 04:36
Türkiye'ye akın ettiler! İşte en çok tatilci gönderen ülkeler… | Video 03.08.2026 | 13:12
Polisten kaçan şüpheli vali yardımcısına çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı! | Video 00:21
Polisten kaçan şüpheli vali yardımcısına çarptı: O anlar kameraya böyle yansıdı! | Video 03.08.2026 | 13:04
İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 28 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:31
İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 28 şüpheli gözaltına alındı | Video 03.08.2026 | 11:11
Yola beton döktü! Sürücüye işlem yapılırken mikser aracı trafikten men edildi: O anlar kamerada 00:52
Yola beton döktü! Sürücüye işlem yapılırken mikser aracı trafikten men edildi: O anlar kamerada 03.08.2026 | 10:47
Seyir halindeki araç alev aldı! Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 01:05
Seyir halindeki araç alev aldı! Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 03.08.2026 | 10:13
Kaçırdığı sapağa dönmeye çalıştı, trafiği birbirine kattı! Zincirleme kaza kamerada 01:36
Kaçırdığı sapağa dönmeye çalıştı, trafiği birbirine kattı! Zincirleme kaza kamerada 03.08.2026 | 10:05
Etimesgut Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda Erdal Beşikçioğlu tutuklandı | Video 05:12
Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Erdal Beşikçioğlu tutuklandı | Video 03.08.2026 | 09:44
Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar! O ilginç anlar kamerada 00:20
Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar! O ilginç anlar kamerada 03.08.2026 | 09:32
Aniden sola dönüş yapmak istedi, iki araç çarpıştı: Kazada 8 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada 02:06
Aniden sola dönüş yapmak istedi, iki araç çarpıştı: Kazada 8 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada 03.08.2026 | 09:08
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, belgesel çekimleri nedeniyle gece trafiğe kapatıldı | Video 02:14
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, belgesel çekimleri nedeniyle gece trafiğe kapatıldı | Video 03.08.2026 | 08:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA