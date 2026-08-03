Pikap ile çarpışan otomobil devrildi... Kaza anı kamerada
03 Ağustos 2026 19:48
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile pikabın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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