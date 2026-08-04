Mersin'de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı
04 Ağustos 2026 17:49
Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı, yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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