Gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi | Video 04 Ağustos 2026 12:15 Gazeteci Tahir Sarıkaya, Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sarıkaya adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Sarıkaya adliyeye sevk edildi.