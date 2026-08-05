Yasak aşkı öğrenince ormana kaçırıp kadın kıyafeti giydirdiler! | Video
05 Ağustos 2026 12:50
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir şahsa şantaj yaparak kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Ormanda kadın kıyafetleri giydirilen şahıs, video ile kaydedilerek özür dilettirildi. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili titiz bir çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıslar Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
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