Yasak aşkı öğrenince ormana kaçırıp kadın kıyafeti giydirdiler! | Video

05 Ağustos 2026 12:50

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir şahsa şantaj yaparak kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.