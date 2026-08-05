Adana'da kaybolan işitme ve zihinsel engelli adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
05 Ağustos 2026 10:15
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri mahalledeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, görüntülerin ardından arama çalışmalarını Okuducu'nun yürüdüğü güzergahta yoğunlaştırdı.
Mahallede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Okuducu'nun tek başına yürüdüğü ve yanından motosikletli iki gencin geçtiği daha sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve YESEVİ Arama Kurtarma (YAK) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Okuducu'nun görüldüğü güzergahta çalışma başlattı. Termal dron desteğiyle mahalle çevresi, dere yatakları, ormanlık alanlar ve kırsal bölgeler didik didik aranırken, mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor.
Gece boyunca termal dronla sürdürülen aramalarda herhangi bir ize rastlanamazken, ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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