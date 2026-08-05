Video Yaşam Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

05 Ağustos 2026 14:37

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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