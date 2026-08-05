İzmir'de yangın söndürme uçağı baraja zorunlu iniş yaptı | Video 05 Ağustos 2026 16:40 İzmir’in Beydağ ilçesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Beydağ Barajı’na zorunlu iniş yapması sonucu meydana gelen kazayı pilot hafif atlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, Beydağ Barajı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Suya acil iniş yapan uçağın pilotunun kazayı hafif atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarma çalışması başlatıldı.