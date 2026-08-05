Video Yaşam İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 7 gözaltı | Video
İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 7 gözaltı | Video

İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 7 gözaltı | Video

05 Ağustos 2026 16:26

İstanbul'da sokak çetesi üyesi oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'de birden fazla eyleme karışmakla suçlanan 7 kişi, Çatalca ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerince "Yeni Nesil Suç Örgütleriyle Mücadele" kapsamında yürütülen ortak çalışmada 4 olay aydınlatıldı. Elebaşılığını yurtdışında bulunan ve hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan A.A.'nın yaptığı, suç örgütü adına gerçekleştirilen 4 ayrı olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Esenler'de "kasten yaralama", Beşiktaş ve Sarıyer'de "ateşe verme" ve Kağıthane ilçesinde "işyeri kurşunlama" olmak üzere 4 olayın aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatları doğrultusunda şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik emniyet güçlerince gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarda, yaklaşık 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda güzergah üzerindeki ilçelerde kapama ve uygulama noktaları oluşturularak faillerin kaçış güzergahları kontrol altına alındı. Yürütülen teknik ve saha çalışmaları neticesinde bugün Çatalca ilçesinde faaliyet gösteren bir otele düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aynı saatlerde eş zamanlı olarak Bağcılar ilçesinde takip edilen ve durdurulan bir araçta 2 şüpheli daha yakalandı. Toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 balistik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla 4 ayrı olaya karışmakla suçlanan 7 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularına başlanırken, operasyon kapsamında yürütülen tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.
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