İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 7 gözaltı | Video

05 Ağustos 2026 16:26

İstanbul'da sokak çetesi üyesi oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'de birden fazla eyleme karışmakla suçlanan 7 kişi, Çatalca ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.