Bartın'da tek katlı ahşap ev alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video
05 Ağustos 2026 16:38
Bartın'ın Ulus ilçesi Kayabaşı köyünde çıkan yangında, tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kayabaşı köyünde, Ahmet Küsmez'e ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Evde başlayan yangının ardından evde bulunan aile kendini dışarıya atarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler evi sararken yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. Ulus ve Abdipaşa belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
00:28
İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 7 gözaltı | Video 05.08.2026 | 16:24
02:33
00:40
00:31
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı | Video 05.08.2026 | 14:59
00:11
Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 05.08.2026 | 14:28
00:24
00:40
Yasak aşkı öğrenince ormana kaçırıp kadın kıyafeti giydirdiler! | Video 05.08.2026 | 12:40
03:02
01:20
03:09
00:31
00:35
02:00
01:02
Edirne’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu! | Video 05.08.2026 | 08:51
00:24
01:29
Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 05.08.2026 | 08:23
00:44
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı 04.08.2026 | 17:56
00:13
Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 04.08.2026 | 17:51
00:55
Mersin'de feci kaza kamerada: Fırın çalışanına otomobil çarptı 04.08.2026 | 17:46