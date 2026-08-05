Bartın'da tek katlı ahşap ev alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video 05 Ağustos 2026 16:38 Bartın'ın Ulus ilçesi Kayabaşı köyünde çıkan yangında, tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kayabaşı köyünde, Ahmet Küsmez'e ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Evde başlayan yangının ardından evde bulunan aile kendini dışarıya atarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler evi sararken yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. Ulus ve Abdipaşa belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.