Video Yaşam Kamyona çarpan tırın kupası dorseden ayrıldı: 1 ağır yaralı
Kamyona çarpan tırın kupası dorseden ayrıldı: 1 ağır yaralı

Kamyona çarpan tırın kupası dorseden ayrıldı: 1 ağır yaralı

05 Ağustos 2026 18:47

Bursa'da otobanda önünde seyreden kamyona arkadan çarpan tırın kupası dorseden ayrıldı. Feci kazada, tır sürücüsü ağır yaralandı.

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