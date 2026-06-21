Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

21 Haziran 2026 14:39

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, Babalar Günü'nde kızı Karya ile eğlenceli ve samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Kızı için kamera karşısına geçip ezber bozan bir sürprize imza atan ünlü oyuncunun o yüzleri gülümseten halleri sosyal medyayı salladı.