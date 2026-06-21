Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...
21 Haziran 2026 14:39
Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, Babalar Günü'nde kızı Karya ile eğlenceli ve samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Kızı için kamera karşısına geçip ezber bozan bir sürprize imza atan ünlü oyuncunun o yüzleri gülümseten halleri sosyal medyayı salladı.
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