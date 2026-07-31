Kaza sonrası bacağı ampute edilmişti! Survivor Stavros Floros, yeni hayatına alışmaya çalışıyor!

31 Temmuz 2026 01:39

Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında geçirdiği feci kaza sonucu bir bacağını kaybetmişti. Tedavi sürecini tamamlayan Stavros Floros, evine döndü. Yarışmacı yeni hayatının ilk günlerinden bir paylaşım yaptı.