"Ağlamamak için kendimi zor tuttum" demişti! İlker Aksum minik kızının sevimli anlarını paylaştı!

30 Temmuz 2026 19:51

ATV’nin ilgiyle izlenen Altı Üstü İstanbul'da "Bayram Cankaya" karakterini canlandıran ünlü oyuncu İlker Aksum, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi topluyor. İlker Aksum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ünlü oyuncu bu kez minik kızını paylaştığı o anlarla magazinde yer aldı. İşte İlker Aksum’un minik kızının sevimli anları!