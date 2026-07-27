Sefo'yu tanımadı, üstüne bir de bakın ne dedi! Pazarcıyla güldüren diyalog olay oldu… | Video
27 Temmuz 2026 13:11
Konser yolunda alışveriş molası veren Sefo, tezgah başındaki pazarcı kadınla koyu bir sohbete daldı. Kendisini tanıyamayıp Sefo'ya benzeten kadına renk vermeyen ünlü rapçi, esprili diyaloglarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.
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